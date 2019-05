Die britische Investmentbank Barclays hat Scout24 nach der gescheiterten Offerte von Finanzinvestoren mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 47 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Das Wachstum des Onlineportal-Betreibers beschleunige sich und die Bewertung sei im Branchenvergleich nicht hoch, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für große Unsicherheit sorge jedoch die Diskussion um das sogenannte Bestellerprinzip bei Immobilienverkäufen./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2019 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A12DM80