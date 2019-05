Deventer, 24. Mai 2019 - RoodMicrotec N.V., eines der führenden unabhängigen Unternehmen für Halbleiterlieferungen und Qualitätsdienstleistungen, hat am 23. Mai 2019 erfolgreich seine Hauptversammlung in Amsterdam abgehalten. Die anwesenden 13 Aktionäre konnten auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurückblicken, das von einer deutlichen Umsatzsteigerung geprägt war. Das Managementteam berichtete über die Aktivitäten und Herausforderungen des Jahres 2018 sowie über die geplanten Aktivitäten und Ziele für das Jahr 2019.

Herr Reinhard Pusch, COO, wird am 31. Mai 2019 nach mehr als 40 Jahren im Berufsleben in den Ruhestand wechseln. Als Berater wird er RoodMicrotec jedoch auch in der Zukunft weiter unterstützen. Herr Arvid Ladega, CFO, wurde in die Geschäftsleitung berufen. Martin Sallenhag, CEO, dankte Reinhard Pusch und begrüßte Arvid Ladega: "Es war mir eine große Freude und Ehre, in den letzten Jahren mit Reinhard zusammenzuarbeiten, seine Beiträge zum Erfolg des Unternehmens sind bemerkenswert. Ich wünsche ihm alles Gute für seinen Ruhestand und freue mich darauf, auch in Zukunft in verschiedenen Angelegenheiten von ihm beraten zu werden. Ich freue mich mitteilen zu können, dass Arvid den nächsten Schritt gehen und als Geschäftsführer auf Vorstandsebene mit mir zusammenarbeiten wird. Die Veränderungen und Verbesserungen, die er in den letzten Jahren vorgenommen hat, waren für das Unternehmen sehr wertvoll. Auf unsere zukünftige Zusammenarbeit freue ich mich."

RoodMicrotec verlegte seinen Firmensitz nach 7418 AH Deventer, Niederlande, Zutphenseweg 29 D1.

Die Präsentation der Aktionärsversammlung sowie ein Auszug aus dem Protokoll sind ab sofort auf der Firmen-Website abrufbar: https://www.roodmicrotec.com/de/investor-relations/aktionaersversammlung

Über RoodMicrotec

RoodMicrotec ist ein führender unabhängiger Anbieter von Halbleiterbauelementen und Qualitätsdienstleistungen. Mit 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie ist RoodMicrotec als geschätzter Partner für viele Unternehmen weltweit etabliert. Das Unternehmen bietet Full-Turnkey-ASIC-Services für hochkomplexe Mikrochips, die vollständig auf die spezifischen Anwendungen einzelner Kunden zugeschnitten sind. In Zusammenarbeit mit starken Partnern steuert RoodMicrotec den gesamten Entwicklungs- und Produktionsfluss der ASICs in der gewünschten Stückzahl, von kleinen Mengen bis hin zu mehreren Millionen Stück pro Jahr. Die schlüsselfertige Lösung umfasst Projektmanagement, Wafertest, Montage, Endtest, Qualifikation, Logistik und Fehleranalyse. Alle Dienstleistungen entsprechen den Industrie- und Qualitätsanforderungen der Branchen Hochzuverlässigkeit, Luft- und Raumfahrt, Automotive, Gesundheitswesen und Industrie. Der Hauptsitz von RoodMicrotec befindet sich in Deventer, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite https://www.roodmicrotec.com

Weitere Informationen

Martin Sallenhag - CEO, Arvid Ladega - CFO

Telefon: +31 570 745623 Email: investor-relations@roodmicrotec.com Web: www.roodmicrotec.com

Diese Pressemitteilung wird in Englisch, Niederländisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die englische Fassung Gültigkeit.

Diese Mitteilung enthält Informationen, die als Insider-Informationen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der EU-Marktmissbrauchsverordnung gelten. Martin Sallenhag, Geschäftsführer und CEO des Unternehmens, ist für die Freigabe dieses Dokuments im Auftrag von RoodMicrotec verantwortlich.

Anhang