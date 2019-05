Der 14. September 2016 sollte in die Geschichtsbücher eingehen. "Bayer and Monsanto to create a Global Leader in Agriculture" hieß damals die Überschrift der Monsanto-Pressemitteilung zur geplanten Übernahme durch Bayer. Kostenpunkt: 66 Milliarden Dollar. Nach dem Vollzug der umstrittenen Akquisition ging es für die Bayer-Aktie wegen der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA stetig bergab - die Marktkapitalisierung ist massiv zusammengeschrumpft.

