Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Astrazeneca von 7000 auf 7200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Fortschritte in der Krebs-Immuntherapie seien mit ein Grund für seine positive Einschätzung von Pharmawerten wie Roche und Astrazeneca, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er erhöhte seine Umsatzprognosen für die Krebsmittel Tecentriq von Roche und Imfinzi von Astrazeneca./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2019 / 20:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-05-24/08:23

ISIN: GB0009895292