Update zur neuen VST-Anleihe 2019/24: Das öffentliche Angebot in Deutschland und Österreich startet jetzt nach den Feiertagen am 11. Juni und soll bis zum 25. Juni laufen. Das Umtauschangebot an Alteigner der bisherigen VST-Anleihe 2013/19 läuft parallel dazu. Als Bonus locken 20 EUR je Teilschuldverschreibung. Die Laufzeit soll fünf Jahre betragen, der Kupon 7,0% bei halbjährlicher Zahlungsweise. ...

