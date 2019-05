Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: Am US-Anleihemarkt findet am Freitag vor dem Feiertag Memorial Day am Montag nur eine verkürzte Sitzung bis 20.00 Uhr MESZ statt.

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertags Memorial Day geschlossen.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump will in den Handelsgesprächen mit China auch über den Huawei-Konzern sprechen - und Huawei in das geplante Handelsabkommen aufnehmen. "Wenn wir einen Deal machen sollten, kann ich mir vorstellen, dass Huawei in irgendeiner Form und in irgendeinem Teil eines Handelsabkommens einbezogen sein wird", sagte Trump. Die USA hatten Huawei kürzlich auf eine schwarze Liste gesetzt, weil sie Spionage befürchten. Trump untersagte Unternehmen seines Landes zudem per Dekret die Nutzung von Telekommunikationstechnik, die als Sicherheitsrisiko eingestuft wird. Als Hauptziel gilt auch hier Huawei. Daraufhin schränkten mehrere Unternehmen ihre Zusammenarbeit mit dem chinesischen Konzern ein.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat unterdessen ein Hilfspaket für die amerikanische Landwirtschaft im Volumen von 16 Milliarden US-Dollar auf den Weg gebracht. Damit sollen die Farmer für die negativen Folgen des Handelskonflikts mit China entschädigt werden.

Die jüngste Erhöhung der US-Zölle auf Warenimporte aus China wird den durchschnittlichen Haushalt in den USA mit 831 US-Dollar im Jahr belasten, wie aus einer Untersuchung der Federal Reserve Bank of New York hervorgeht.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: revidiert +2,6% gg Vm; vorläufig +2,7% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.830,00 +0,38% Nikkei-225 21.086,80 -0,30% Hang-Seng-Index 27.325,90 +0,22% Kospi 2.044,53 -0,73% Shanghai-Composite 2.855,35 +0,10% S&P/ASX 200 6.449,60 -0,65%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Auch am Freitag ist der sich allmählich zu einem Handelskrieg ausweitende Streit zwischen den USA und China das beherrschende und für Kaufzurückhaltung sorgende Thema. Die Anleger folgen weitgehend den Vorgaben der Wall Street. Auch dort hatte die Sorge vor negativen Auswirkungen eines ausgedehnten Handelskonflikts auf die Weltkonjunktur zu Verkäufen animiert. Dass es in Sachen Fortsetzung der Gespräche keine neuen Entwicklungen gibt und US-Präsident Donald Trump nun den auf eine schwarze Liste gesetzten chinesischen Technologieriesen Huawei quasi mit zur Verhandlungsmasse machen will, drückt in Asien auf die Stimmung. Außerdem hieß es zuletzt, dass die USA den Bann gegen Huawei auf andere Technologieunternehmen wie den Videoüberwachung-Anbieter Hikvision ausweiten könnten. Gesucht sind vermeintlich sichere Anlagen, wie Anleihen, Gold oder der Yen. Der Dollar hat sich im Vergleich zur gleichen Vortageszeit deutlich verbilligt, was in Tokio zusätzlich belastet. Während sich die Ölpreise nach ihrem jüngsten deutlichen Rückgang um rund 1 Prozent erholen können, verteidigt das Gold seine Gewinne.

US-NACHBÖRSE

Das Informationstechnikunternehmen Hewlett Packard Enterprise hat im zweiten Geschäftsquartal den Gewinn gesteigert und den Ausblick für den Gewinn angehoben. Der Kurs stieg um 3,3 Prozent. Der Kurs des PC- und Druckerherstellers HP legte 1,2 Prozent zu. HP schnitt im zweiten Geschäftsquartal besser ab als erwartet, auch wenn der Umsatz stagnierte und das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr zurückging. Das Softwareunternehmen Autodesk enttäuschte dagegen mit seinen Erstquartalszahlen. Der Umsatz legte zwar kräftig zu und der Quartalsverlust verringerte sich, jedoch wurde am Markt mehr erwartet. Die Aktie gab 8,6 Prozent nach. Für Ross Stores ging es um 2,9 Prozent nach unten. Der Discounter-Betreiber übertraf zwar im Berichtsquartal die Erwartungen für den Gewinn, senkte aber den Gewinnausblick für das zweite Quartal. Gut kamen die Geschäftszahlen und eine Dividendenerhöhung von DXC Technology an. Das IT-Beratungsunternehmen musste zwar bei Gewinn und Umsatz Abstriche machen, übertraf aber die Erwartungen. Der Kurs legte um 4,4 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.490,47 -1,11 -286,14 9,27 S&P-500 2.822,24 -1,19 -34,03 12,58 Nasdaq-Comp. 7.628,28 -1,58 -122,56 14,97 Nasdaq-100 7.307,93 -1,52 -112,72 15,45 danach: Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 847 Mio 678 Mio Gewinner 667 1.108 Verlierer 2.268 1.827 Unverändert 88 99

Schwächer - Die Eskalation im Handelsstreit und die Drohung der USA, die Boykott-Maßnahmen gegen Huawei auf andere chinesische Unternehmen auszuweiten, lastete auf den Kursen. Dazu kamen US-Konjunkturdaten, die Licht und Schatten enthielten. Schwächster Sektor waren die Energiewerte, die mit den deutlich fallenden Ölpreisen um 3,1 Prozent nachgaben. Im Plus lagen dagegen die defensiven und weniger zyklischen Sektoren Versorger und Immobilien, die um 0,8 und 0,5 Prozent zulegten. Sie profitierten auch von den erneut gefallenen Anleiherenditen. Der Technologiesektor verlor 1,7 Prozent. Der Streit um die Belieferung chinesischer Kunden mit Computerchips drückte Micron und Advanced Micro Devices um 2,6 und 3,9 Prozent. L Brands (+12,8 Prozent) ist im ersten Quartal überraschend in die Gewinnzone vorgestoßen und hat die Jahresprognose nach oben genommen. Die Tesla-Aktie erholte sich um 1,4 Prozent. CEO Elon Musk habe sich in einer internen Mail zuversichtlich geäußert, dass Tesla im laufenden zweiten Quartal mehr Fahrzeuge ausliefern könne als die im Schlussquartal des vergangenen Jahres ausgelieferten 90.700 Stück, hieß es. Boeing gaben um 0,6 Prozent nach. Die US-Luftfahrtbehörde FAA wartet weiter auf die Vorlage einer neuen Software für die 737 Max-Maschinen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,13 -8,7 2,22 93,1 5 Jahre 2,10 -8,0 2,18 17,5 7 Jahre 2,20 -7,2 2,27 -5,0 10 Jahre 2,31 -7,2 2,38 -13,5 30 Jahre 2,75 -5,9 2,81 -31,7

Der sichere Hafen der US-Anleihen profitierte vom Handelsstreit. Die Zehnjahresrendite fiel auf den niedrigsten Stand seit 18 Monaten.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:39 Uhr % YTD EUR/USD 1,1185 +0,0% 1,1183 1,1138 -2,4% EUR/JPY 122,57 -0,0% 122,60 122,80 -2,5% EUR/GBP 0,8829 -0,0% 0,8832 0,8834 -1,9% GBP/USD 1,2668 +0,0% 1,2662 1,2609 -0,6% USD/JPY 109,58 -0,0% 109,62 110,24 -0,1% USD/KRW 1189,25 -0,0% 1189,80 1190,28 +6,7% USD/CNY 6,9111 +0,0% 6,9105 6,9148 +0,5% USD/CNH 6,9288 +0,0% 6,9263 6,9390 +0,9% USD/HKD 7,8481 -0,0% 7,8489 7,8487 +0,2% AUD/USD 0,6889 -0,2% 0,6901 0,6869 -2,2% NZD/USD 0,6519 -0,1% 0,6523 0,6487 -2,9% Bitcoin BTC/USD 7.825,25 -1,1% 7.913,75 7.613,00 +110,4%

Der Dollar kam etwas von seinen Tageshochs zurück, was Beobachter mit den Daten zu den Neubauverkäufen erklärten. Einige Marktteilnehmer hätten einen weniger deutlichen Rückgang der Verkaufszahlen erwartet, hieß es. Der Euro, der nach schwachen europäischen Konjunkturdaten zeitweise mit 1,1107 Dollar den tiefsten Stand in diesem Jahr markierte, erholte sich im späten US-Handel auf rund 1,1180 Dollar. Das britische Pfund machte nach 13 Tagen mit Verlusten etwas Boden gut auf etwa 1,2655 Dollar. Auf dem Pfund lastet unverändert der innenpolitische Streit um den Brexit-Plan der Premierministerin.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,62 57,91 +1,2% 0,71 +23,9% Brent/ICE 68,60 67,76 +1,2% 0,84 +24,6%

Ein kräftiges Minus verzeichneten die Ölpreise. Nachdem am Vortag noch die überraschend gestiegenen US-Lagerdaten belastet hatten, war es nun die Befürchtung, dass sich der Handelsstreit zwischen den USA und China verschärfen und die Weltwirtschaft schwächen könnte. Dies könnte die Öl-Nachfrage dämpfen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 5,7 Prozent auf 57,91 Dollar und damit den niedrigsten Stand seit Ende März. Brent reduzierte sich um 4,6 Prozent auf 67,76 Dollar. Im asiatisch geprägten Handel am Freitag erholen sich die Preise. Brent erhöht sich um 1,3 Prozent auf 68,65 US-Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.283,42 1.283,45 -0,0% -0,03 +0,1% Silber (Spot) 14,56 14,60 -0,3% -0,04 -6,0% Platin (Spot) 803,10 798,50 +0,6% +4,60 +0,8% Kupfer-Future 2,70 2,68 +0,6% +0,02 +2,2%

Der Goldpreis legte - ähnlich wie die Anleihekurse - mit der wieder gestiegenen Nachfrage nach Sicherheit zu. Die Feinunze stieg um 1,0 Prozent auf 1.286 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

GELPOLITIK USA

