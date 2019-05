Ergebnisse Hauptversammlung



Leonding (pta009/24.05.2019/08:15) - Abstimmungsergebnisse zur 27. ordentlichen Hauptversammlung am 23. Mai 2019



Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Präsenz: 92 Aktionäre mit 3.934.927 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.934.927 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,87 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.934.927 92 Aktionäre JA-Stimmen mit 3.934.927 Stimmen. NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Präsenz: 93 Aktionäre mit 3.935.002 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.935.002 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,87 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.935.002 JA-Stimmen 93 Aktionäre mit 3.935.002 Stimmen. NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Präsenz: 94 Aktionäre mit 3.935.109 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.935.109 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,87 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.935.109 JA-Stimmen 94 Aktionäre mit 3.935.109 Stimmen. NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 5: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 94 Aktionäre mit 3.935.109 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.934.609 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,86 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.934.609 91 Aktionäre JA-Stimmen mit 3.928.409 Stimmen. NEIN-Stimmen 1 Aktionär mit 6.200 Stimmen. Stimmenthaltung 2 Aktionäre mit 500 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 6: Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat Präsenz: 94 Aktionäre mit 3.935.109 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.935.109 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,87 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.935.109 JA-Stimmen 93 Aktionäre mit 3.934.793 Stimmen. NEIN-Stimmen 1 Aktionär mit 316 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 7: Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats Präsenz: 94 Aktionäre mit 3.935.109 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.934.559 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,86 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.934.559 JA-Stimmen 86 Aktionäre mit 3.842.499 Stimmen. NEIN-Stimmen 6 Aktionäre mit 92.060 Stimmen. Stimmenthaltung 2 Aktionäre mit 550 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 8: Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes a) zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs. 1a und Abs. 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss), b) gemäß § 65 Abs. 1b AktG für die Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen, c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen. Präsenz: 94 Aktionäre mit 3.935.109 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.935.109 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,87 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.935.109 JA-Stimmen 94 Aktionäre mit 3.935.109 Stimmen. NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



