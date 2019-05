Nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump, ein Deal mit China könne jetzt schnell kommen und - vielleicht - sogar den Zankapfel Huawei einschließen, bleiben die Anleger weiter an der Seitenlinie. Die Marktteilnehmer haben offenbar in den "Show-me"-Modus umgeschaltet, wollen nun also Fakten sehen. In Frankfurt dürfte der Handelstag dennoch mit leichten Aufschlägen nach einer ansonsten verlustreichen Woche beginnen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...