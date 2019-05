Die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) (größte Bank der Welt) hat am Dienstag ihre Niederlassung in Wien (ich hatte dir berichtet) feierlich eröffnet. Trotz Regierungskrise schafften es Kanzler Sebastian (Kurz) und Ministerin Magarete (Schramböck) (mit einer dreiviertel Stunde Verspätung) zum Event. Dort posierten sie neben dem extra angereisten chinesischen Parlamentspräsident Li (Zhanshu). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...