Das Unternehmen gibt auch die allgemeine Verfügbarkeit von Teridion für Unternehmen bekannt, dem einzigartigen und innovativen Public-Cloud-basierten WAN-Dienst, der eine Performance auf Betreiber-Niveau bietet

Teridion, das Unternehmen, das den einzigen globalen Public-Cloud-basierten WAN-Service anbietet, gab heute seine tiefe Integration mit MX Security von Cisco Meraki und SD-WAN-Anwendungen bekannt. Die kombinierte Lösung ist ein mutiger neuer Ansatz zur Filialvernetzung und bietet die branchenführenden Auto-VPN- und SD-WAN-Fähigkeiten der MX-Anwendungen von Cisco Meraki mit dem hohen Durchsatz und dem Public-Cloud-basierten WAN-Service mit niedriger Latenz von Teridion.

Zum ersten Mal können Unternehmen eine WAN-Lösung nutzen, die Transparenz und Kontrolle über die erste, mittlere und letzte Meile des Internets bietet und die SD-WAN- und WAN-Beschleunigung über Unternehmensstandorte hinaus erweitert, um SaaS-Anwendungen und Unternehmens-Cloud-Workloads über mehrere Public-Cloud-Anbieter hinweg zu integrieren. Die heutige Ankündigung unterstreicht die neue, nahtlose Integration auf Netzwerkebene zwischen dem leistungsstarken Cloud-WAN-Service von Teridion und dem benutzerfreundlichen Auto-VPN-Routing und den Hochverfügbarkeitsmöglichkeiten von Cisco Meraki. Unternehmen aller Größenordnungen dürfen erwarten, dass Echtzeitanwendungen wie Sprache und Video eine Latenzverbesserung von bis zu 30 Prozent und eine Steigerung des Datendurchsatzes von bis zu 500 Prozent aufweisen. Wie immer ist die Lösung von Cisco Meraki und Teridion mit den marktführenden Sicherheitsfunktionen von Cisco gesichert und wird in der Cloud verwaltet.

Der Cloud-WAN-Service von Teridion ist eine einfache Snap-In-Integration mit den MX-Unternehmenssicherheits- und SD-WAN-Anwendungen von Cisco Meraki, die Internet- und WAN-Performance auf Betreiberniveau für Breitband- und dedizierte Internetzugangsverbindungen bietet. Teridion ist zu einem Bruchteil der Kosten von Betreiberschaltungen erhältlich und wird durch ein SLA abgesichert. Partner, die die kombinierte Lösung von Cisco Meraki und Teridion anbieten, werden in der Lage sein, mehr Möglichkeiten zu nutzen und ihrer installierten Basis einen überzeugenden neuen Service anzubieten.

"Diese Nachricht ist eine enorme Bestätigung für das differenzierte WAN-Angebot, das wir Ende letzten Jahres auf den Markt gebracht haben", sagte Pejman Roshan, VP für Produkte und Marketing bei Teridion. "Wir haben bei dieser tiefen Integration eng mit Cisco Meraki zusammengearbeitet, und zusammen vereinfacht die kombinierte Lösung die Bereitstellung eines sicheren und leistungsstarken WANs, das zu 100 Prozent in der Cloud verwaltet wird. Zusammen ermöglichen Cisco Meraki und Teridion es Unternehmen mit regionalen, landesweiten oder globalen WANs, die Performance geschäftskritischer Anwendungen drastisch zu verbessern, unabhängig davon, ob sie in zentralen Rechenzentren, SaaS-Anwendungen oder bei verschiedenen Cloud-Anbietern bereitgestellt werden."

"Während sich Unternehmen auf eine Cloud-fähige Anwendungsumgebung vorbereiten, ist der Fokus besonders auf die Bereitstellung der besten Anwendungsperformance für Mitarbeiter und Kunden in entfernten Standorten und Niederlassungen gerichtet", sagt Raviv Levi, Director of Produkt Management bei Cisco Meraki. "Die kombinierte Lösung von Cisco Meraki und Teridion bietet umfangreiche SD-WAN- und Sicherheitsfunktionen am WAN-Edge, die eng mit einem leistungsstarken und kosteneffizienten WAN-Service integriert sind, der über kosteneffizientes Breitband oder einen dedizierten Internetzugang bereitgestellt wird. Dies bringt dem WAN des Unternehmens eine bessere Zuverlässigkeit und Beständigkeit über mehrere Standorte hinweg sowie einen leistungsstarken Zugriff auf alle SaaS-Anwendungen und Cloud-Workloads."

Teridion gab heute auch die allgemeine Verfügbarkeit von Teridion für Unternehmen bekannt, der branchenweit ersten Lösung, die die Zuverlässigkeits- und Performancelücke beseitigt, die durch die Abhängigkeit von der öffentlichen mittleren Meile des Internets entsteht und durch die massiven Verschiebungen in die Cloud und das SD-WAN hervorgerufen wird. Durch die enge Integration mit einer führenden SD-WAN-Lösung wie dem SD-WAN von Cisco Meraki vereint Teridion zentralisiertes Cloud-Management, Sicherheit nach Unternehmensstandard und ultraschnelle WAN-Performance in einem einzigen, eng integrierten Angebot. Infolgedessen nutzen Unternehmen eine Lösung, die für Lieferperformance, Zuverlässigkeit, Kontrolle und Transparenz optimiert ist, und zwar von Anfang bis Ende über das öffentliche Internet.

Der Public-Cloud-basierte WAN-Service von Teridion basiert auf Teridion Curated Routing, einem innovativen und Cloud-basierten Routing-Ansatz, der auf der Kraft des Deep-Learnings aufbaut und hierarchisches und zentralisiertes Routing in Unternehmensnetzwerke bringt. Teridion Curated Routing verbessert die WAN-, Anwendungs- und SaaS-Performance erheblich. Ursprünglich gestartet, um Interoperabilität mit den heute beliebtesten SD-WAN-Angeboten zu bieten, markiert die heutige Ankündigung die erste tiefe, durchgängige Integration mit einer führenden SD-WAN-Lösung.

Erfahren Sie mehr über die tiefe Integration von Teridion mit Cisco Meraki im Cisco Meraki Marketplace unter https://apps.meraki.io/details/teridion-for-enterprise/ oder unter teridion.com/meraki.

Verfügbarkeit und Preise

Teridion für Cisco Meraki ist heute bei autorisierten Teridion-Händlern erhältlich. Die Preise beginnen bei 50 pro Seite und Monat. Weitere Informationen über wie Sie kaufen können finden Sie unter https://www.teridion.com/meraki.

Über Teridion

Teridion wurde 2013 gegründet und ermöglicht schnelleres und zuverlässigeres Internet mit Teridion Curated Routing, wodurch die Internetperformance um das 2- bis 20-fache verbessert wird, überall auf der Welt. Teridion für Unternehmen kombiniert die Performance, Zuverlässigkeit und SLAs bestehender WAN-Technologien wie MPLS mit der Agilität und elastischen Skalierbarkeit der Cloud. Das Unternehmen wird von führenden Venture-Capital-Investoren wie Jerusalem Venture Partners, Magma Venture Partners und Singtel Innov8 getragen und wird von führenden SaaS-Anbietern wie Atlassian, Box, Egnyte, Merrill Corp. und vielen anderen eingesetzt. Teridion hat seinen Hauptsitz in San Francisco und verfügt über internationale Niederlassungen in Petah Tikva, Israel. Weitere Informationen finden Sie unter www.teridion.com oder per E-Mail an info@teridion.com.

Teridion ist in den USA und anderen Ländern ein eingetragenes Warenzeichen von Teridion. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind entweder Markenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190524005061/de/

Contacts:

Dan Spalding

dspalding@teridion.com

(408) 960-9297