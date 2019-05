IRW-PRESS: Solo Growth Corp.: Solo Growth Corp gibt operatives Update und Ergebnisse des ersten Quartals 2019 bekannt

CALGARY, ALBERTA, 23. Mai 2019 - Solo Growth Corp. (das Unternehmen oder Solo Growth) (TSXV: SOLO) (WKN:A2PBMC), ein als YSS tätiger Cannabishändler mit der Vision, ein führender Einzelhändler und das zuverlässige Ziel für Cannabis in Kanada zu werden, freut sich, ein betriebswirtschaftliches Update sowie die Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2019 bekannt zu geben. Nachfolgend sind ausgewählte finanzielle und operative Informationen aufgeführt, die im Zusammenhang mit dem verkürzten Zwischenabschluss von Solo Growth für die drei Monate bis zum 31. März 2019 und den dazugehörigen Erläuterungen und Analysen der Geschäftsleitung (MD&A - Management Discussion and Analysis) zu lesen sind, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind.

Am 20. März 2019 schloss Solo Growth die Übernahme einer Lizenzvereinbarung für ein etabliertes Einzelhandelsgeschäft in Red Deer, Alberta (die Red Deer Übernahme) ab, das derzeit unter der Marke Greentown (der Red Deer Store) betrieben wird. Die Leser werden daran erinnert, dass die Ergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal 2019 nur neun Betriebstage des Red Deer Store im Laufe des Quartals widerspiegeln. Der Red Deer Store wird umbenannt und beginnt im dritten Quartal 2019 mit der Betreuung der Kunden unter dem YSS-Banner.

Operatives Update

- Der Betrieb des Red Deer Store entspricht weiterhin den Erwartungen und ist auf Kurs, auf Jahresbasis einen Umsatz von rund 4,5 Mio. Dollar und einen bereinigten Cashflow auf Filialebene von rund 1,2 Mio. Dollar zu generieren.

- Die Umbenennung in YSS Red Deer und die Erweiterung von 980 Quadratfuß ca. 91 m2 auf 1.960 Quadratfuß ca. 1821 m2 ist im Gange und das Unternehmen plant eine große Wiedereröffnung Anfang des dritten Quartals 2019.

- Das Unternehmen verfügt auch über sechs bestehende Standorte, die in Calgary (Woodbine), Vermilion, Lloydminster, Stony Plain, Vegreville und Spruce Grove von der Alberta Gaming, Liquor and Cannabis Commission (AGLC) überprüft wurden. Diese Standorte sind startbereit für die Lizenzierung und Eröffnung, deren Zeitpunkt weiterhin der Lieferdynamik und AGLC unterliegt.

- Der erste Standort des Unternehmens in Edmonton soll Anfang Juni fertig und bereit für die AGLC-Inspektion sein.

- Die Planung für drei weitere Standorte in Alberta, die auf der Prioritätsliste für den Bau oben stehen, hat begonnen.

- Das Unternehmen verfügt über zusätzliche 12 AGLC-Einzelhandels-Cannabis-Lizenzanträge mit zugehörigen gesicherten oder potenziellen Standorten und Entwicklungsgenehmigungen, die für zukünftige Bautätigkeiten vorrangig berücksichtigt werden sollen.

- Im April gewährte AGLC weitere 26 Cannabis-Einzelhandelslizenzen, so dass sich die Gesamtzahl auf 101 in der gesamten Provinz beläuft. Das Management wertet diese Entwicklung als positiven Indikator dafür, dass sich die Lieferdynamik verbessert, so dass AGLC weiterhin neue Lizenzen vergeben kann.

- Zusätzlich zur Errichtung von realen Einzelhandelsgeschäften hat sich das Unternehmen auf den Aufbau der kritischen Komponenten konzentriert, die ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis im Geschäft gewährleisten sollen, einschließlich des Verständnisses der Kundenbedürfnisse, der Implementierung standardisierter Verfahren, der Investitionen in Marken- und Einzelhandelsdesign, der Erstellung eines robusten Produktkatalogs sowie der Bereitstellung sowohl von Personalschulungs- als auch Entwicklungs- und Verkaufstools. Investitionen in die Kundenzufriedenheit stehen im Einklang mit dem erklärten Ziel des Unternehmens, das zuverlässige Ziel für Cannabis in Kanada zu werden, und werden voraussichtlich dazu beitragen, die Kundenbindung, die Markenbekanntheit und letztendlich das zukünftige Geschäft zu fördern.

- Wir freuen uns sehr über unseren ersten operativen Standort in Alberta, der weiterhin kontinuierlich positive Umsätze und Cashflows für Solo Growth generiert, sagte Theo Zunich, CEO des Unternehmens. Aufgrund der ermutigenden Anzeichen einer verbesserten Versorgung durch AGLC, lizensierte Produzenten und Health Canada sowie unseres wachsenden Portfolios an für die Eröffnung bereiten Läden sind wir sehr optimistisch in Bezug auf die Zukunftsaussichten für YSS in Alberta und anderen Provinzen, zu einem Zeitpunkt wie diesem, da sich die kanadische Einzelhandelscannabisindustrie weiter entwickelt.

Finanzielle Highlights vom 1. Quartal 2019

- Der Umsatz betrug an den neun offenen Tagen im Zeitraum nach Abschluss der Red Deer Übernahme bis zum 31. März 2019 159 Tsd. Dollar, was einem durchschnittlichen Tagesumsatz von 18 Tsd. Dollar an jedem offenen Tag entspricht.

- Die Herstellungskosten und Betriebskosten für das erste Quartal 2019 beliefen sich auf 108 Tsd. Dollar, was zu einem filialbereinigten Cashflow von 51 Tsd. Dollar an den neun Tagen zwischen Abschluss der Red Deer Übernahme und dem 31. März 2019 führte.

- Das Nettoergebnis und das Gesamtergebnis in Höhe von 208 Tsd. Dollar wurde im ersten Quartal 2019 erfasst, was auf die Nettomarge aus dem neu erworbenen Red Deer Store, eine latente Ertragsteuerrückerstattung sowie Zins- und sonstige Erträge aus den im Rahmen der Privatplatzierung und des Bezugsrechtsangebots 2018 aufgenommenen Barmitteln zurückzuführen ist, denen die allgemeinen und Verwaltungskosten, die Abschreibungen und die Kosten für gekündigte Leasinggegenstände gegenüberstanden.

- Etwa 3,3 Mio. Dollar flossen im ersten Quartal 2019 in Investitionstätigkeiten, von denen 2,5 Mio. Dollar (2,817 Mio. Dollar nach Abzug der erworbenen Geldmittel von 317 Tsd. Dollar) für die Übernahme des Red Deer Store verwendet wurden, wobei der verbleibende Betrag für zusätzliche Mietereinbauten und Ausstattungen für die YSS-Einzelhandelsgeschäfte des Unternehmens in Alberta verwendet wurde.

- Das Unternehmen schloss das Quartal mit 14,9 Mio. Dollar in bar ab.

- Die Anwendung von IFRS 16 (International Financial Reporting Standards) im Quartal zum 31. März 2019 hat dazu geführt, dass ein Teil der Tilgungszahlungen als Mittelabfluss für Finanzierungszahlungen erfasst wird.

- Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es über genügend Kapital verfügt, unterstützt durch die neu erworbene Einnahmequelle aus dem Red Deer Store, um die kurzfristige Aussetzung der Lizenzierung in Alberta zu überstehen, und finanziert sich für prognostizierte Kapitalinvestitionen, anfängliche Lagerausgaben und den laufenden Betrieb weit über das Jahr 2021 hinaus.

Hauptversammlung der Aktionäre: 29. Mai 2019

- Solo Growth wird die jährliche Aktionärsversammlung am Mittwoch, den 29. Mai 2019 um 14:00 Uhr Mountain Time im Büro von Stikeman Elliott LLP, dem Rechtsberater des Unternehmens, in 4300 Bankers Hall West, 888 - 3rd Street S.W., Calgary, Alberta, abhalten, bei der mehrere wichtige Beschlüsse gefasst werden sollen; alle Aktionäre und andere interessierte Parteien sind zur Teilnahme eingeladen. Einzelheiten zur Tagesordnung sind im Management-Informationsrundschreiben des Unternehmens enthalten, das den eingetragenen Aktionären des Unternehmens zugesandt und am 2. Mai 2019 auf SEDAR veröffentlicht wurde.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu Solo Growth finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.sologrowth.ca sowie im Firmenprofil auf der SEDAR-Webseite unter www.sedar.com.

Über Solo Growth Corp.

Das unter dem Namen YSSTM firmierende Unternehmen ist auf den Einzelhandel mit Cannabis spezialisiert und hat die Vision, sich als Marktführer im Einzelhandel und vertrauenswürdiger Lieferant von Cannabis in Kanada zu positionieren. Seit seiner Gründung im Juni 2018 hat sich das Unternehmen ein strategisches Portfolio von Standorten aufgebaut und verwaltet daneben aktiv seine finanziellen Verpflichtungen. Das Unternehmen hat eine Lizenzvereinbarung für einen Geschäftsbetrieb in Red Deer (Alberta) abgeschlossen und an sechs weiteren Standorten in Alberta das erforderliche Prüfverfahren durch die AGLC (Alberta Gaming, Liquor and Cannabis Commission) absolviert. Die Errichtung eines weiteren Ladens in Edmonton, Alberta steht kurz vor dem Abschluss. Darüber hinaus wird für 15 weitere bei der AGLC eingereichte Anträge derzeit die Prioritätenreihung hinsichtlich der Standorterrichtung unter den aktuellen regulatorischen Rahmenbedingungen geprüft. Das Führungsteam von YSS überzeugt die Kapitalmärkte mit seiner Fachkompetenz, seinem Finanzmanagement und seinem klaren Bekenntnis, durch die Nutzung hervorragender Geschäftschancen in dieser faszinierenden neuen Branche einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Die Einzelhandelskompetenz von YSS basiert auf fünf wesentlichen Säulen: Kundenfreundlichkeit, Wertschöpfung, Selektion, Teamwork und - vor allem - Vertrauen.

Ansprechpartner für Anleger und Medien:

Theo Zunich

President, Chief Executive Officer

& Director

Tel: (403) 455-7656

Stephanie Bunch, CA

Vice President, Finance

& Chief Financial Officer

Tel: (403) 455-7656

Solo Growth Corp.

Suite 1000, 350-7th Ave SW

Calgary, AB T2P 3N9

investor@sologrowth.ca

ODER

Cindy Gray

5 Quarters Investor Relations, Inc.

(403) 231-4372 bzw. info@5qir.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, zu denen Meinungen, Annahmen, Schätzungen und die Bewertung des Unternehmens im Hinblick auf die zukünftige Planung und Betriebsführung zählen, insbesondere jedoch Aussagen zu folgenden Aspekten: zur Geschäftsstrategie von Solo Growth im Cannabis-Einzelhandel einschließlich des organischen Wachstums und der strategischen Maßnahmen; zur Übernahe von Red Deer; zur geplanten Umfirmirung des Red Deer Stores; zur Fähigkeit, Cannabis-Geschäftslokale zu errichten, zu besitzen und zu betreiben; zum Erhalt der für eine Ladeneröffnung erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen; zur Fähigkeit, die sich bietenden Geschäftschancen zu nutzen und in der Praxis umzusetzen; zur Erwartungen an Investitionen in Technologie und Mitarbeiterschulung; zur jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre und zur Wertschöpfung für die Aktionäre. Die in diesem Dokument verwendeten Ausdrücke wie z.B. wird, erwartet, glaubt, schätzt, geht davon aus, beabsichtigt, möglicherweise, plant, sollte bzw. ähnliche Ausdrücke sollen Aussagen darstellen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu werten sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Unsicherheiten behaftet, und obwohl das Unternehmen die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, für angemessen hält, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Eine beliebige Anzahl von wesentlichen Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Zu diesen zählen unter anderem: dass die Genehmigungen von Behörden und Drittunternehmen - einschließlich Prüfberichte und Lizenzen der AGLC - nicht zeitgerecht bzw. nicht in der vorgesehenen Art und Weise bewilligt werden; dass die Unternehmensstrategien umgesetzt werden können; die Lage an den heimischen Kapitalmärkten; die Beschaffung von Finanzmitteln; Änderungen der allgemeinen Marktsituation; Rahmenbedingungen und Ereignisse in der Branche; die Größe des Marktes für Cannabis als Genussmittel; Änderungen bei den Kundengewohnheiten; die Versorgungssicherheit im Hinblick auf die von Lizenzherstellern gelieferten Cannabis-Einzelhandelsprodukte; Regierungsvorschriften, einschließlich zukünftige gesetzliche und regulatorische Entwicklungen in Zusammenhang mit Cannabis als Genussmittel; der Mitbewerb anderer Branchenteilnehmer; sowie weitere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapierbehörden eingereichten Berichten und Dokumenten detailliert beschrieben werden. Weitere Informationen zu den Risikofaktoren, die auf das Unternehmen zutreffen, sind dem Jahresbericht (endend am 31. Dezember 2018) des Unternehmens sowie den Erläuterungen und Analysen der Unternehmensführung (Management Discussion and Analysis/MD&A) zu entnehmen, welche im Firmenprofil auf www.sedar.com eingesehen werden können.

Sofern nicht in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu korrigieren.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Finanzinformationen und -prognosen (zusammen die ZGFI) über (i) die Investitionen, die Bilanz, die Aufwendungen, den Gewinn, die Erträge und den Cashflow des Unternehmens; und (ii) den bereinigten Cashflow auf Umsatz- und Filialebene in Bezug auf den Red Deer Store, die den gleichen Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen wie in den vorstehenden Abschnitten dargelegt. Die in diesem Dokument enthaltenen ZGFI wurden zum Datum dieses Dokuments erstellt und sollen weitere Informationen über die zukünftigen Geschäftsbetriebe von Solo Growth liefern. Solo Growth schließt eine Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung von in diesem Dokument enthaltenen ZGFI - weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen - aus, es sei denn, dies wird vom anwendbaren Gesetz verlangt. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in diesem Dokument enthaltenen ZGFI nur zu jenen Zwecken verwendet werden sollten, die hierin beschrieben werden.

Der bereinigte Cashflow auf Filialebene ist nicht durch die International Financial Reporting Standards ("IFRS") vorgeschrieben. Das Unternehmen verwendet diese Kennzahl, um die finanzielle und operative Performance des Red Deer Store zu bewerten. Diese Non-IFRS-Finanzgröße hat keine nach IFRS vorgeschriebene einheitliche Bedeutung und ist daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar. "Filialbereinigter Cashflow auf annualisierter Basis" wird berechnet als annualisierte Bruttomarge abzüglich der erwarteten fortlaufenden Kosten des Geschäfts wie Miete, Löhne, Versorgung, IT-bezogene Kosten, Reparaturen und Instandhaltung, Bankgebühren, Filialbedarf und allgemeine Bürokosten, jedoch vor Zinsen, Abschreibungen oder Steuern.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46858

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46858&tr=1

