Die britische Investmentbank HSBC hat Vodafone von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 160 Pence belassen. Die sich hinziehende 5G-Mobilfunkfrequenz-Auktion in Deutschland und die Dividendenkürzung hätten die Anleger in diesem Jahr bislang relativ vorsichtig agieren lassen, schrieb Analyst Stephen Howard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun aber besserten sich die Trends. Der Zukauf von Liberty-Bereichen sollte in den nächsten Monaten abgeschlossen werden. Basierend auf der neuen Dividende dürfte eine Neubewertung starten./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2019 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2019 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-05-24/09:06

ISIN: GB00BH4HKS39