Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Norma Group von 55 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt preise bei dem Autozulieferer dauerhaften stürmischen Gegenwind ein, was ein unrealistisches Szenario sei, schrieb Analyst Omid Vaziri in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen der anhaltenden Schwäche in der Autoindustrie passte der Experte aber seine Umsatz- und Margenerwartungen leicht nach unten an./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2019 / 12:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-05-24/09:12

ISIN: DE000A1H8BV3