Jeder Firmengründer steht vor der Frage, wie er sein "Baby" denn nennt, das davor steht, das Licht der Firmenwelt zu erblicken.



Eine der genialsten Namensnennungen der vergangenen 20 Jahre kam dabei von Jack Ma und den 17 weiteren Gründern, die 1999 mit der Website alibaba.com an den Start gingen. Seitdem hat sich sein Baby von einem Kleinkind über einen Teenager zu einer erwachsenen und durchaus attraktiven Firma entwickelt. Was Jack Ma als nächstes vorhat, ob wir bald auch Alibaba hierzulande sehen werden, und alles, was sonst noch wichtig ist, das erfahren Sie in unserem heutigen X-perten-Video.