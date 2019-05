Nach einem kräftigen Abschlag am Vortag sehenheimische Marktbeobachter an der Wiener Börse am Freitag zunächsteine leichte Rückbewegung. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nachHändlerschätzungen rund zehn Punkte über dem Schluss-Stand vomDonnerstag (2.949,25) liegen.Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...