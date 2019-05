FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future zeigt sich auf hohem Niveau extrem stabil, auch wenn es am Freitag im frühen Verlauf ein paar Ticks nach unten geht. Seit nunmehr drei Wochen rentieren zehnjährige Bundesanleihen ununterbrochen negativ, seit zwei Wochen sogar tiefer als ihre japanischen Pendants. Dies sind nach Aussage der DZ Bank Auswirkungen des Handelskonflikts und einer Hard-Brexit-Angst. Mit Ewald Nowotny tritt am Freitag ein Vertreter der EZB vor die Mikrophone, der in der Vergangenheit eine ähnlich falkenhafte Haltung wie Bundesbankpräsident Jens Weidmann eingenommen hat. Seine Worte könnten für Bewegung sorgen.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 16 Ticks auf 167,15 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 167,28 Prozent und das -tief bei 167,14 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.771 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert fünf Ticks auf 133,55 Prozent.

