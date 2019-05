Dieser beachtliche Betrag wurde kurzfristig arrangiert und ist ein Hinweis darauf, dass Symrise als Nr. 3 in der Welt der Duft- und Geschmacksstoffe eine weitere Akquisition plant. Damit gerät Symrise trotz des relativ hohen Kurses in den Blickpunkt der Spekulationen. Die sehr zurückhaltenden Westfalen erreichen immerhin knapp 12 Mrd. Euro Marktwert, der Kurs notiert auf Topstand, aber Symrise kann nur wachsen, indem man andere Marktteilnehmer aufkauft. Eine andere Wahl gibt es nicht. Wer in Symrise investiert, setzt auf die Qualität des Managements, diesen Sachverhalt besonders gut zu nutzen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info