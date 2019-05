Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Norma Group von 57 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des schwachen Automobilsektors scheine das Vertrauen des Managements in die diesjährigen Margen schrittweise abgenommen zu haben, schrieb Analyst Jörg-Andre Finke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die weitere Entwicklung sei nur schwer vorhersagbar. Kompensiert werde dies durch eine sehr niedrige Aktienbewertung, begründete Finke die Kaufempfehlung./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2019 / 14:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2019 / 01:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

