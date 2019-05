Die Sixt (WKN: 723132)-Aktie ist definitiv eines der spannenderen Papiere dieses Börsenjahres. Nicht nur, weil die Wachstums- und Dividendengeschichte dieses Mobilitätsdienstleisters in diesem Jahr in eine neue Runde geht. Nein, zudem konnte die Aktie innerhalb der ersten knapp fünf Monate dieses Jahres bereits um 69,50 Euro auf das derzeitige Niveau von 93,85 steigen. Ein Grund, weshalb die Aktie auch in diesem Jahr so solide performt hat, dürfte mit dem Megatrend der zunehmend gefragten Mobilitätslösungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...