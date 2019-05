F: Ich habe gerade meine ersten Aktien gekauft und ich bin neugierig auf die Steuern. Konkret, wenn meine Aktien in diesem Jahr steigen, wie viel Steuern schulde ich? Obwohl es weit mehr über Kapitalertragsteuern zu wissen gibt, als ich in ein paar Abschnitten erklären kann, folgt hier ein schneller Überblick über die Grundlagen. Erstens, du schuldest nicht einen Cent an Kapitalertragsteuern, nur weil deine Aktien steigen. Selbst wenn sich deine Aktien verdoppeln, verdreifachen oder noch mehr steigen, ...

