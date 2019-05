Kauf der Bechtle-Aktie: Ungeachtet der jüngsten Turbulenzen bleibt das TSI-System bullish für die Märkte und komplettiert das Depot. Im marktunabhängigeren TV-Depot wird ein Krypto-Zertifikat gekauft.



Hintergrund: Der Kursverlauf vieler digitaler Währungen ist symptomatisch für Papiere, deren Turnaround gerade erst angelaufen ist. Bei den Gesamtmärkten wird auf China (Handelskonflikt) und Indonesien (Präsidentenwahl) geblickt. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur technischer Systeme, blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Die Sendung beginnt mit einem Rundblick auf die Weltbörsen - und klärt, ob aktuell ein günstiger Zeitpunkt ist, um in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock rund um statistische Phänomene an den Finanzmärkten. Die im Beitrag gezeigten Strategien wollen zeigen, was systematische Geldanlage ausmacht und wie sich entsprechende Strategien praktisch umsetzen lassen. Systeme mit höheren Renditeerwartungen werden in unseren Börsenbriefen betreut.