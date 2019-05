Die Deutsche Bank zahlt Dividende. Das drückt den Aktienkurs zum Wochenschluss hin um den Dividendenabschlag von 0,11 Euro. Die Hautversammlung (HV) vom Donnerstag, 23. Mai, war von scharfer Kritik am Vorstand gezeichnet: Die Aktie hat in zwölf Jahren mehr als 90 Prozent an Wert verloren. Doch die Verlustserie könnte weitergehen. Was Anleger zum Wochenschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...