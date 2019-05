Die 5G-Auktionen haben die Sechs-Milliarden-Euro-Marke überschritten. Ein lukratives Geschäft für den Bund, der die Einnahmen in die Digitalisierung stecken will - etwa in den Glasfaserausbau auf dem Land. Die Aktionäre von United Internet und 1&1 Drillisch trifft dies hart. Die Aktien fallen und die Dividende wird gesenkt.

Den vollständigen Artikel lesen ...