FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CASINO 13/23 MTN CAJJ FR0011400571
CASINO,GUICH-PER. 05/UND. CAJG FR0010154385
CASINO,GUICH-PER. 13/UND. FR0011606169
AB/FROM ONWARDS 24.05.2019 09:40 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CASINO 13/23 MTN CAJJ FR0011400571
CASINO,GUICH-PER. 05/UND. CAJG FR0010154385
CASINO,GUICH-PER. 13/UND. FR0011606169
AB/FROM ONWARDS 24.05.2019 09:40 CET