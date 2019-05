flatex Morning-news DAX update: Leicht erholt präsentieren sich heute die wichtigen ...

Leicht erholt präsentieren sich heute die wichtigen asiatisch-pazifischen Aktienmärkte. Der japanische Nikkei verliert zwar 0,2 Prozent, der Hang Seng Index an der Börse in Hongkong kann jedoch um 0,5 Prozent zulegen, ebenfalls im Plus der Hang Seng China Enterprises Index mit einem Gewinn von 0,6 Prozent. Der DAX geht auch auf Erholungskurs und kann mit einem Stand von derzeit 12.022 Punkten die 12.000er Marke wieder zurückerobern. Gewinner ist bisher die Aktie von ThyssenKrupp mit einem Zuwachs von rund zwei Prozent. Die US-Futures deuten mit einem Plus von 0,4 Prozent ebenfalls eine Erholung an.

Zur Charttechnik: Gestern machte sich der DAX wieder in Richtung der Tiefststände vom 13. Mai dieses Jahres auf. Geprägt von der schlechten Stimmung infolge des Handelskrieges verlor der Index 1,78 Prozent und schloss bei 11.952,41 Zählern, nur knapp oberhalb des Tagestiefs bei 11.926. Damit geht die Reise wieder nach unten und wichtige Unterstützungsmarken rücken in den Fokus. Diese liegen bei 11.844 und bei der 200-Tage-Linie (EMA-Basis). Aktuell verläuft dieser für den DAX wichtige gleitende Durchschnitt bei 11.781, langsam geht die Trendlinie von einer Aufwärts- in eine Seitwärtsbewegung über, eher ein schlechtes Zeichen für die Verfassung des Marktes. Eine wichtige Unterstützung in Form des Aufwärtstrends seit 27.12.18 wurde außerdem gestern nach unten durchbrochen. Aktuell verläuft die Trendlinie bei rund 12.005 Zählern und dürfte nun zur wichtigen Widerstandsmarke werden. Weitere Kurswiderstände liegen bei 12.209, 12.310 und am bisherigen Jahreshoch 2019, bei exakt 12.435,67 Punkten. Damit steht wohl jetzt die Entscheidung an, ob der DAX unter das jüngste Tief vom 13. Mai fällt oder hier vielleicht eine Bodenbildung vollziehen kann.

