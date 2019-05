Aktie im Fokus - Siltronic: Einer der großen Verlier des gestrigen Tages war die ...

Einer der großen Verlier des gestrigen Tages war die Aktie von Siltronic. Das Minus betrug 4,76 Prozent auf 65,96 Euro. Damit steuert die Aktie auf das Tief aus dem Dezember 2018 bei 64,78 Euro zu. Sollte diese wichtige Unterstützung nicht halten, dann könnte sich ein weiterer Kursverfall schnell anschließen.

Auf der anderen Seite könnte sich bei einer Umkehr auf diesem Niveau eine Interessante Einstiegsmöglichkeit auf der Long Seite ergeben. Die Entscheidung, in welche Richtung es geht, sollte auf jeden Fall bereits in den nächsten Handelstagen fallen. Für den klassischen Aktienanleger brachte die Aktie in den letzten zwölf Monaten übrigens wenig Freude, das Minus beträgt hier gut 54 Prozent.

