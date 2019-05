Von Max Colchester

LONDON (Dow Jones)--Die britische Premierministern Theresa May verzichtet darauf, am Freitag ihren Gesetzentwurf zu einem neuen Brexit-Abkommen zu präsentieren. Dies teilte ein Regierungssprecher mit. Der Schritt erfolgte angesichts der negativen Reaktion einiger ihrer Minister auf eine Klausel, die ein zweites Brexit-Referendum möglich machen soll.

May trifft am Freitag Graham Brady, den Vorsitzenden des Ausschusses von 1922, der sich aus konservativen Mitgliedern des Parlaments zusammensetzt und eine entscheidende Rolle für die Wahl eines neuen Parteichefs spielt. Es wird erwartet, dass May einen Termin für ihren Rücktritt als Premierministerin bekannt gibt.

