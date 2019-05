Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Werden Sie kostenlos Mitglied im ANLEGERCLUB der Börse Stuttgart: http://bit.ly/2M3O4P6 Aktie Vapiano http://bit.ly/2EuTI6J Aktie Maxar http://bit.ly/2EsRR20 Über 200 Punkte hatte der Dax am Donnerstag verloren und war unter 12.000 Punkte gerutscht. Anleger sorgen sich um den Handelsstreit und das Brexit Chaos. Allerdings sind Lösungen natürlich weiter möglich - auch für den Dax Der Dax startet freundlich und klettert wieder über 12.000 Punkte. Auch der MDax und der Euro Stoxx 50 erholen sich heute Morgen. Der Euro bleibt unter 1.12 USD und der Goldpreis gibt auf erhöhtem Niveau leicht nach. Die angeschlagene Restaurantkette Vapiano erhält die dringend benötigte Finanzspritze. Die USA wollen wieder zum Mond fliegen. Als ersten Schritt hat die Raumfahrbehörde NASA ein Antriebsmodul in Auftrag gegeben. Der Auftrag geht an die Firma Maxar Technologies in Colorado. Die Aktien machten einen Sprung von gut einem Drittel. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß