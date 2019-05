Ob Tulpenmanie oder Bitcoin-Boom: In seinem neuen Buch erzählt Dr. Torsten Dennin von den größten und spektakulärsten Ereignissen auf den Rohstoff- und Kryptomärkten sowie von Finanzblasen, und wie man sie erkennt.

Die teuerste Pizza aller Zeiten

Vor 9 Jahren, am 22. Mai 2000, hat Laszlo Hanyecz für 2 Pizzas 10.000 Bitcoin bezahlt. Der Gegenwert heute: 80 Millionen US-Dollar! Happy Pizza day, Bitcoins! Anleger trauen ihren Augen nicht, als Bitcoins im Mai 2019 wieder über 8.000 US-Dollar steigen und sich damit innerhalb von Wochen im Preis verdoppeln. Ist dies das Ende des heraufbeschworenen Kryptowinters, der eisigen Stille, die sich über den Sektor senkte nachdem die Bitcoin-Blase platzte? Einen Platz in der Geschichte der Finanzmärkte haben Bitcoins bereits heute, keine 10 Jahre nach ihrer Erfindung, inne. Denn nach beinahe 400 Jahren lösen Bitcoins die Tulpenmanie in den Niederlanden des 17. Jahrhunderts als die grösste bekannte Spekulationsblase der Finanzmärkte ab - weit grösser als beispielsweise die Internet-Blase des Jahrtausendwechsels.

Innerhalb weniger Jahre steigt der Wert von Bitcoins von einigen US-Cents auf mehrere US-Dollar exponentiell an, um dann im Jahr 2017 von etwas mehr als 1.000 auf 20.000 US-Dollar zu explodieren. Danach erfolgt der jähe Absturz um mehr als 80%, von dem sich Bitcoins erst im Frühjahr 2019 anfangen zu erholen. Dies haben Bitcoins mit Tulpen gemeinsam: der bislang grössten ...

