Nach dem Bilanzskandal wegen angeblicher Fehlbuchungen rutschten Paragon und seine Töchter in den Keller. Aber: Das Wachstum dieser Ausrüster in der E-mobility bleibt ungebrochen und ein Umsatzplus von 20 bis 30 % wird weiterhin als Ziel genannt. Das ergäbe 230 bis 240 Mio. Euro Umsatz in einer sehr breiten Spanne und somit nicht ganz zuverlässig, aber immerhin: 25,4 % Zuwachs im ersten Quartal allein im Sektor E-mobility sind nachweisbar. Bis die volle Glaubwürdigkeit hergestellt ist, wird es vermutlich noch etwas dauern, aber hinschauen kann man schon. Nur keine Eile!



