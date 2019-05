Lenovo erzielt Rekordergebnisse im Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 51 Milliarden USD, 12,5 mehr als im Vorjahr

Intelligente Transformationsstrategie treibt PTI auf 856 Millionen USD über viermal mehr zu 459 im Vorjahresvergleich

Der Jahresüberschuss beträgt 597 Millionen USD, ein Anstieg um 786 Millionen USD gegenüber dem Vorjahr

Die starke Leistung im vierten Quartal beinhaltete zweistelliges Wachstum (10,1 gegenüber dem Vorjahr) beim Umsatz auf 11,7 Milliarden USD, Umsatz- und Gewinnsteigerungen in allen Geschäftsbereichen zum ersten Mal seit den Akquisitionen von x86 und Motorola sowie eine verbesserte Rentabilität: PTI bei 180 Millionen USD, plus 389 gegenüber dem Vorjahr; Nettogewinn plus 261 gegenüber dem Vorjahr auf 118 Millionen USD

Das Management betont eine starke Basis, die für zukünftiges Wachstum positioniert ist, basierend auf einem kundenorientierten, geschäftsübergreifenden Betriebssystem, das in einer sich wandelnden Welt erfolgreich sein kann

Die Lenovo-Gruppe (HKSE: 0992) (PINK SHEETS: LNVGY) gab heute starke Ergebnisse bekannt, die die Strategie der intelligenten Transformation des Unternehmens unterstützen und seine Führungsrolle in allen Segmenten unterstreichen. Erstmals erzielte das weltweit tätige Unternehmen einen Jahresumsatz von über 50 Milliarden USD, ein Plus von 12,5 auf rekordverdächtige 51 Milliarden USD.

Die deutliche Steigerung der Profitabilität beinhaltet ein viereinhalbfaches (459 %) Ergebnis vor Steuern gegenüber dem Vorjahr von 856 Millionen USD und einen Jahresüberschuss von 597 Millionen USD, was einem Anstieg von 786 Millionen USD gegenüber minus 189 Millionen USD im Vorjahr entspricht.

Das Ergebnis für das Gesamtjahr beinhaltete ein besonders starkes viertes Quartal, das durch die Verbesserung von Umsatz und Gewinn in allen Geschäftsbereichen gekennzeichnet war. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 10 und erreichte 11,7 Milliarden USD. Das Ergebnis vor Steuern betrug 180 Millionen USD und lag damit gegenüber dem Vorjahr fast viermal so hoch (143 Millionen USD, +389 %) und der Jahresüberschuss 118 Millionen USD (+85 Millionen USD, +261 %).

Das unverwässerte Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr betrug 5,01 US-Cent oder 39,2 HK-Cent, für das vierte Quartal 1,00 US-Cent oder 7,85 HK-Cent. Das Board of Directors von Lenovo hat für das Geschäftsjahr zum 31. März 2019 eine Schlussdividende von 2,78 US-Cent oder 21,8 HK-Cent pro Aktie beschlossen.

"Die solide finanzielle Performance von Lenovo ist das Ergebnis der konsequenten Umsetzung unserer Transformationsstrategie. In einer Zeit des großen globalen Wandels wirtschaftlich, sozial und ökologisch konzentrieren wir uns weiterhin darauf, wie wir uns ‚intelligent verändern' und unseren vielen Kunden auf der ganzen Welt ermöglichen, dies ebenfalls erfolgreich zu tun. Ich bin stolz auf unsere starken Ergebnisse und zuversichtlich, wie wir in Zukunft neue Höhen erreichen werden", sagte Yang Yuanqing, Lenovo Chairman und CEO.

Überblick über die Geschäftsbereiche

Die Intelligent Devices Group (IDG) ist weiterhin führend in der Branche. Angetrieben von Lenovos Smart IoT-Strategie wuchs der Umsatz im Gesamtjahr fast zweistellig (+9,9 %) und das Ergebnis vor Steuern hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt (109 %) auf 1.843 Millionen USD im gleichen Zeitraum.

Die PC and Smart Devices Group (PCSD), eine der beiden Geschäftseinheiten der IDG, erzielte im Gesamtjahr einen Rekordumsatz von 38,5 Milliarden USD und ein Ergebnis vor Steuern von 1,98 Milliarden USD. Durch Kundeninnovationen ist Lenovo das weltweit führende PC-Unternehmen (nach IDC) mit einem Rekordmarktanteil von 23,4 im Geschäftsjahr und wächst weiterhin am schnellsten unter den fünf größten Anbietern (+9,5 im Jahresvergleich). Die Infragestellung des Status quo und das Überdenken von Formfaktoren und Benutzererfahrungen haben im vergangenen Geschäftsjahr zu zahlreichen technologischen Durchbrüchen geführt, insbesondere und zuletzt mit der Ankündigung des weltweit ersten PCs mit klappbarem Bildschirm am 13. Mai.

Die zweite IDG-Geschäftseinheit, die Mobile Business Group (MBG), verbesserte das Ergebnis vor Steuern im Vergleich zum Vorjahr um 464 Millionen USD und war ab dem zweiten Halbjahr dank einer klaren Fokussierung auf ausgewählte Märkte, einem wettbewerbsfähigen Produktportfolio und der Kostenkontrolle profitabel.

Die priorisierten Regionen verzeichneten ein schnelles Wachstum, darunter ein Rekordanteil von 17,6 in Lateinamerika. In Nordamerika wuchs das Volumen um 59,2 Punkte und in China um 185,8 Punkte über dem Marktdurchschnitt. Im Rest der Welt wurden die Lagerbestände abgebaut und der Gewinn deutlich verbessert somit der Weg für eine Rückkehr zum Wachstum geebnet.

Die Data Center Group (DCG) erzielte das höchste Wachstum seit der Übernahme des x86-Servergeschäfts und wuchs um 37 bei einem Rekordumsatz von 6,02 Milliarden USD im Gesamtjahr. Dies ist vor allem auf das starke Wachstum der Bereiche Hyperscale und Software Defined Infrastructure zurückzuführen, die im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzwachstum von 240 bzw. 96 erzielten.

Lenovo bleibt mit 139 Weltrekorden die Nummer eins in der Welt, die Nummer eins in der x86-Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit laut ITIC (Information Technology Intelligence Consulting), TBR (Technology Business Research) und anderen Branchenbenchmarks und der Anbieter Nummer eins unter den Supercomputern in der TOP500-Liste.

Weitere Highlights

Im Laufe des Jahres hat die Lenovo Capital and Incubator Group erfolgreich Anteile an drei Beteiligungen veräußert und 107 Millionen USD zum Vorsteuerergebnis der Gruppe beigetragen. Im Gesamtjahr erreichte der Umsatz mit Software Services 2,4 Milliarden USD und lag damit um 18,9 über dem Vorjahreswert.

Die Highlights des vierten Quartals:

Der PCSD-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 10,3 %; das PC-Volumen wuchs um 9 gegenüber dem Vorjahr, 12 Punkte Prämie gegenüber dem Markt. Das Unternehmen eroberte die Nummer eins bei den Verbrauchern zurück und festigte seine führende Position bei kommerziellen Notebook-PCs über die 800 USD-Preisspanne mit einem Wachstum von 34 gegenüber dem Vorjahr.

Die MBG war im zweiten Quartal in Folge profitabel und verbesserte das Vorsteuerergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 146 Millionen USD; der Umsatz stieg erstmals nach fünf Quartalen wieder um 15,1 gegenüber dem Vorjahr und wuchs um 26,8 Punkte stärker als der Markt. In diesem Quartal brachte das Unternehmen auch das weltweit erste mobile 5G-Produkt in den Handel.

Der Umsatz und das Ergebnis des DCG-Geschäfts verbessern sich trotz schwieriger Marktbedingungen weiter gegenüber dem Vorjahr. Das Joint Venture mit NetApp in China ist nun operativ tätig und zeigt erste Erfolge

Über Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein 50 Milliarden USD schweres Fortune Global 500-Unternehmen mit 57.000 Mitarbeitern, das in 180 Märkten weltweit tätig ist. Wir konzentrieren uns auf eine mutige Vision, intelligentere Technologien für alle bereitzustellen und entwickeln weltweit neue Technologien, die eine integrativere, vertrauenswürdigere und nachhaltigere digitale Gesellschaft schaffen. Mit dem Entwurf, der Entwicklung und dem Bau des weltweit vollständigsten Portfolios an intelligenten Geräten und Infrastrukturen leiten wir auch eine intelligente Transformation um bessere Erfahrungen und Möglichkeiten für Millionen von Kunden auf der ganzen Welt zu schaffen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://lenovo.com, folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Weibo und lesen Sie die neuesten Nachrichten über unseren StoryHub.

LENOVO GROUP AUSZUG AUS DER BILANZ Für das am 31. März 2019 zu Ende gegangene Geschäftsquartal und Gesamtjahr (in Millionen US-Dollar, außer bei Angaben je Aktie) Q4 GJ18/19 Q4 GJ17/18

Änderung Jahresvergleich

GJ18/19

Änderung Jahresvergleich Umsatz 11.710 10.638 10 51.038 13 Bruttogewinn 1.895 1.544 23 7.371 18% Bruttogewinnmarge 16,2 14,5 1,7 Punkte 14,4 0,6 Punkte Betriebsaufwendungen (1.622) (1.443) 12 (6.193) 5 Verhältnis vonAusgaben zu Ertrag 13,9 13,6 0,3 Punkte 12,1 -0,9 Punkte Betriebsergebnis 273 101 172 1.178 205 Sonstige betriebsfremde Aufwendungen- netto (93) (64) 46 (322) 38 Ergebnis vor Steuern 180 37 389 856 459 Besteuerung (46) 12 k. A. (199) -29 Perioden-/Jahresergebnis 134 49 176 657 k. A. Nicht beherrschende Anteile (16) (16) -2 (60) -3 Aktionären zuzurechnender Gewinn 118 33 261 597 k. A. Gewinn je Aktie (US-Cents)

Basis

Verwässert 1,00 0,96 0,28 0,28 0,72 0,68 5,01 4,96 k. A. k. A.

