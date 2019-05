Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die A-Aktien von Royal Dutch Shell von 2950 auf 3000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das im Juni erwartete Strategie-Update des Ölkonzerns werde wohl etwas mehr Licht in die Entwicklung nach dem Jahr 2021 bringen, schrieb Analyst Jason Gammel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dividendenerhöhungen seien erst wahrscheinlich, sobald die laufenden Aktienrückkäufe im Jahr 2020 abgeschlossen seien./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2019 / 14:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-05-24/11:00

ISIN: GB00B03MLX29