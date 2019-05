Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aufgrund der aktuellen geopolitischen Entwicklung hat der IWF seine Prognosen für die Weltwirtschaft spürbar gesenkt, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch". Das Welt-BIP werde sich von +3,6% in 2018 auf +3,3% in 2019 verringern und 2020 wieder um +3,6% steigen. Die Vorhersagen für 2019 und 2020 seien nun um 0,4 Prozentpunkte bzw. ...

