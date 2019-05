Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Anleihen profitierten am Berichtstag von den eingetrübten Konjunkturdaten und vom schwachen Aktienmarkt, so die Analysten der Nord LB.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe deutlich auf 167,22 (166,72) gewonnen, im Gegenzug sei die Rendite der zehnjährigen Anleihe auf -0,12% gefallen. Anleger hätten wieder Sicherheit gewollt und verstärkt in US-Staatsanleihen investiert. Zehnjährige Treasury sei um 25/32 Punkte gestiegen. (24.05.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...