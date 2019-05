Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Freiburg (pts024/24.05.2019/11:00) - Der Softwarehersteller United Planet zeigt beim jährlichen DACH-Partnertag erneut die Bedeutung von Freiburg als digitalen Hotspot im Bereich "Digital Workplace" und "Low-Code Development". Beim Partnertag im Ballhaus Freiburg trafen sich 77 Intrexx-Partner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für einen Erfahrungsaustausch. 20. Mai 2019: Einmal im Jahr wird Freiburg zum pulsierenden Herzen der Low-Code-Development- und Digital Workplace-Szene für den deutschsprachigen Raum. Beim alljährlichen DACH-Partnertag lädt United Planet lizenzierte Partner für den fachlichen Austausch über die Low-Code-Plattform Intrexx ein. Dem diesjährigen Aufruf folgten 77 Partner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Intrexx 19.03 sorgte für Begeisterung Im Zentrum der technischen Themen stand das brandneue Release von Intrexx 19.03. Die zahlreichen Neuerungen wurden mit viel Begeisterung von den Partnern angenommen. Die Vorträge zu den einzelnen neuen Features zeigten die breiten Einsatzmöglichkeiten von Intrexx 19.03 und damit die Chance für Partner, ihren Kunden hochqualitative und individuelle Lösungen im Low-Code Bereich anzubieten. Eine spezielle Sales-Vortragsreihe rund um die Themen Vertrieb, Marketing, Leadgenerierung für Partner und agiles Projektmanagment zeigte, dass der DACH-Partnertag weit über eine reine Verkaufs- und Produktveranstaltung hinausgeht. Partnerprogramm von United Planet Zusammen mit Partnern überall auf der Welt will United Planet weiter auf dem europäischen und internationalen Markt expandieren und Intrexx positionieren. Dabei stellt United Planet die Low-Code Software Intrexx zur Verfügung, welche die Partner ganz individuell und immer an die Bedürfnisse ihrer Kunden anpassen können. Neben der Software stellt United Planet den Partnern aber auch wichtiges Know-how und hilfreiche Beratung zur Verfügung. Denn United Planet legt auch weiterhin großen Wert auf die Qualität der Partner und deren Leistungen für den Endkunden. Gleichzeitig können die Partner über das auch auf dem DACH-Partnertag vorgestellten "Application Developer Programm" qualitativ hochwertige Applikationen distribuieren und so ihren Umsatz und ihre Awareness in der Intrexx-Welt erheblich steigern - eine Win-Win-Situation. Auszeichnungen - "Partner Award" Wie jedes Jahr wurden auch 2019 erneut die erfolgreichsten Partner und Projekte speziell für den DACH-Raum ausgezeichnet. So ging der Preis für den Intrexx-Partner des Jahres an Xinger Solution e.U. und der Preis für den größten Intrexx-Deal an Moysies & Partner IT- und Management mbB. Bank-Media konnte sich sogar über zwei Preise freuen. Mit der Auszeichnung für das beste Marketing-Programm und das beste Marketing-Event gingen gleich zwei der begehrten Urkunden an die Freiburger Firma am Hauptbahnhof. Beim abschließenden 'Get-together' hatten alle Partner die Gelegenheit, sich gegenseitig kennenzulernen und ihre Intrexx-Erfahrungen auszutauschen. Die immer rege genutzte Abendveranstaltung unterstreicht den Community-Gedanken der Intrexx-Entwickler und zeigt, wie wichtig und gewinnbringend ein ständiger und lebendiger Austausch ist. Weitere Informationen: https://www.intrexx.com/pm05_2019/intrexx United Planet Seit 1998 greift United Planet seinen Kunden bei der digitalen Transformation unter die Arme. Zusammen mit über 100 bestens ausgebildeten Partnern konnte das Software-Unternehmen bis heute 5.000 Kunden beim Weg von analog zu digital unterstützen. Ganz gleich, ob es um interne Kommunikation, Geschäftsprozesse oder die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern geht: Intrexx ist das ideale Werkzeug dafür. Denn Intrexx ist die Low-Code Development Plattform für Ihren Digital Workplace. Mit einem ROI von meist weniger als 12 Monaten wird aus analog digital und aus kompliziert ganz leicht. Tätigkeitsschwerpunkte von United Planet: * Low-Code Development * Digital Workplace * Unternehmensportale * Social Collaboration * Intranet- / Extranetlösungen (Ende) Aussender: United Planet GmbH Ansprechpartner: Ralf Bachmann Tel.: +49 761 20703 402 E-Mail: ralf.Bachmann@unitedplanet.com Website: www.unitedplanet.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190524024

