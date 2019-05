'Welt verändern - statt nur ertragen' CSR-KOMMENTAR Nr. 4/2019 DGAP-News: CSR Beratungsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Fonds/Marktbericht 'Welt verändern - statt nur ertragen' CSR-KOMMENTAR Nr. 4/2019 24.05.2019 / 11:41 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. "Es gibt wohl zurzeit kaum jemanden, der sich so vehement und öffentlichkeitswirksam für den Erhalt der freiheitlichen Gesellschaft einsetzt und auf die vielfältigen Bedrohungen hinweist, denen die Demokratie heute ausgesetzt ist, wie der Sozialpsychologe Harald Welzer. Mit seiner Stiftung Futur Zwei erzählt er positive Geschichten des gesellschaftlichen Wandels und gibt Beispiele, wie eine zukunftsfähige Gesellschaft aussehen könnte." (Zitat aus der Rezension von Eckhart Löhr zu Welzers jüngst erschienenem Buch "Alles könnte anders sein": http://re-visionen.net/eckart-loehr-rezension-zu-alles-koennte-anders-sein-von-harald-welzer/) Wir hatten uns bereits im CSR-Kommentar Juli 2015 mit dem von Harald Welzer u.a. Herausgebern veröffentlichten FuturZwei Zukunftsalmanach 2015/16 beschäftigt und von den dort aufgeführten 83 "Geschichten des Gelingens" drei Projekte bzw. Unternehmen herausgesucht, deren Entwicklung seit 2015 wir im aktuellen CSR-Kommentar zu skizzieren versuchen. Wir hoffen sehr, dass diese Geschichten des Gelingens fortgeschrieben werden können und vor allem noch zahlreicher werden. Hier geht es zum aktuellen CSR-KOMMENTAR: https://csr-beratungsgesellschaft.de/index.php's=service-update&disclaimer_2=true Hier geht es zu den CSR-FONDS: https://csr-beratungsgesellschaft.de/index.php's=service-fond-overview Weitere Informationen zu uns und unseren Fonds finden Sie auf unserer Website: https://csr-beratungsgesellschaft.de/ Über CSR Beratungsgesellschaft Die CSR Beratungsgesellschaft ist eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Hofheim am Taunus. Antizyklisches Handeln im Stile der Deutschen Bundesbank ist das Credo der CSR, die für ihre Kunden Vermögenswerte von zurzeit 2 Mrd. Euro betreut. Die vermögensverwaltenden Publikumsfonds der CSR zeichnen sich durch exzellente Ertrags- zu Risikoverhältnisse aus. Unternehmer, Privatpersonen, Kommunen, Pensionskassen und Stiftungen, für die die Sicherheit ihrer Geldanlagen höchste Priorität hat, sind hier bestens aufgehoben. Ansprechpartner für weitere Informationen: CSR Beratungsgesellschaft mbH Herr Ulrich Zorn E-Mail: ulrich.zorn@csr-beratungsgesellschaft.de Tel. 06192 / 977 00 16 24.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 815533 24.05.2019 AXC0097 2019-05-24/11:41