Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Adidas von 220 auf 250 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit Blick auf die gegenwärtige Margenstärke habe er seine diesbezüglichen langfristigen Annahmen erhöht, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. In puncto Margen dürfte Adidas dann auch zum Rivalen Nike aufschließen. Die Margenstory des Sportartikelkonzerns werde im Aktienkurs bereits berücksichtigt, sodass er vorerst kein Aufwärtspotenzial mehr sehe - es sei denn, das Umsatzwachstum beschleunige sich deutlich./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-05-24/11:51

ISIN: DE000A1EWWW0