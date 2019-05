Von Max Colchester

LONDON (Dow Jones)--Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat ihren Rücktritt als Parteichefin angekündigt. Ohne Aussicht auf die Verabschiedung ihres Brexit-Abkommens will sie am 7. Juni abtreten, aber als Premierministerin im Amt bleiben, bis ihr Nachfolger gewählt ist. Am 10. Juni beginnt die konservative Partei den Auswahlprozess für einen neuen Anführer der Tories.

Es ist nicht klar, wer nun die gewaltige Aufgabe übernehmen wird, Großbritannien aus der EU herauszuführen. Seit Monaten haben sich konservative Parlamentarier für den Spitzenjob positioniert. Zu ihnen zählt der ehemalige Außenminister Boris Johnson und der ehemalige Brexit-Minister Dominic Raab, die beide eine abrupte Trennung von der EU befürworten.

May 24, 2019

