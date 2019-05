Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Die Gemengelage aus Brexit, dem Handelskonflikt zwischen den USA und China und dem Streit um Autozölle hat die Finanzmärkte fest im Griff, so Ulf Becker, Vorstand und Co-Chief Investment Officer der Shareholder Value Management AG."Es heißt ja, politische Börsen hätten kurze Beine. Aktuell sieht es aber so aus, als ob uns diese Themen noch in den nächsten Jahren begleiten würden", konstatiere Becker im Rahmen eines Investment-Updates. Dabei würden sich die USA derzeit noch in einer Position der relativen Stärke befinden, da sie den Streitthemen nur mit rund 1,5 Prozent ihres Bruttoninlandsproduktes (BIP) ausgesetzt seien, während der Anteil in China rund 4,3 Prozent ausmache. "Und auch Deutschland ist mit immerhin 4 Prozent des BIP mittendrin, statt nur dabei", so Becker. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...