Wien (www.fondscheck.de) - Der US-Fondsverband "Investment Company Institute" hat nun in einer Umfrage herausgefunden, welche Faktoren Privatinvestoren bei der Auswahl ihrer Fondsinvestments verstärkt beachten, so die Experten von "e-fundresearch.com".Die überwältigende Mehrheit der US-Privatinvestoren berücksichtige Gebühren und Spesen bei der Auswahl eines Fonds, so die kürzlich vom Investment Company Institute (ICI) in einem Jahresbericht mit dem Titel "What US Households Consider When They Select Mutual Funds, 2018" veröffentlichten Umfrageergebnisse. Die Umfrage habe auch ergeben, dass Investmentfondsanleger die historische Performance eines Fonds sowie die Performance eines Fonds im Vergleich zu einem Index mehrheitlich berücksichtigen würden. Besonders spannendes Finding aus Sicht eines Europäers: Laut ICI-Daten seien 2018 88% der US-Haushalte in Aktienfondsstrategien investiert gewesen - ein Wert, der im konservativen deutschsprachigen Raum geradezu utopisch klinge. ...

