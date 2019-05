Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG Unternehmen: SFC Energy AG ISIN: DE0007568578 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Sell seit: 24.05.2019 Kursziel: 11,30 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 13.02.2019: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf SELL herab aber erhöht das Kursziel von EUR 11,20 auf EUR 11,30. Zusammenfassung: SFC Energy gab Q1-Zahlen bekannt und führte eine Telefonkonferenz durch. Die Umsatzerlöse des ersten Quartals lagen mit EUR 16,5 Mio. über unserer Prognose und blieben trotz des EUR 3,6 Mio.-Auftrags der Bundeswehr in Q1/18 nahezu auf Vorjahresniveau. Ein weniger profitabler Produktmix führte jedoch zu einem niedrigeren EBIT (EUR 0,0 Mio. gegenüber EUR 0,7 Mio. in Q1/18). Der Auftragsbestand verringerte von EUR 16,9 Mio. Ende Q1/18 auf EUR 13,7 Mio. Ende Q1/19. Dies deutet darauf hin, dass das zweite Quartal relativ schwach ausfallen wird, bevor das Wachstum in H2 auf der Grundlage eines starken Defence- und Security-Geschäfts wieder Fahrt aufnimmt. Das Management bekräftigte seine Prognose (Umsatz EUR 67-74 Mio., bereinigtes EBITDA EUR 4,5-7,0 Mio., bereinigtes EBIT EUR 3,5-6,0 Mio.). Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein leicht höheres Kursziel von EUR 11,30 (bisher: EUR 11,20). Nach dem starken Anstieg des Aktienkurses in den letzten Tagen stufen wir die Aktie von Hinzufügen auf Verkaufen herab. First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal downgraded the stock to SELL but increased the price target from EUR 11.20 to EUR 11.30. Abstract: SFC Energy reported Q1 figures and held a conference call. Q1 revenues of EUR 16.5m topped our forecast and almost matched the previous year's figure despite the EUR 3.6m order from the German Army in Q1/18. A less profitable product mix however resulted in lower EBIT (EUR 0.0m versus EUR 0.7m in Q1/18). The order backlog declined from EUR 16.9m at the end of Q1/18 to EUR 13.7m at the end of Q1/19. This suggests Q2 will be relatively weak, before growth resumes in H2 based on strong defence & security business. Management reiterated guidance (sales EUR 67-74m, adjusted EBITDA EUR 4.5-7.0m, adjusted EBIT EUR 3.5-6.0m). An updated DCF model yields a slightly higher price target of EUR 11.30 (previously: EUR 11.20). Following the strong share price increase in recent days, we downgrade the stock from Add to Sell. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18161.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

May 24, 2019 05:52 ET (09:52 GMT)