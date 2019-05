Aarau (ots) -



Der langjährige Verwaltungsratspräsident Josef Meier tritt aus dem

Verwaltungsrat zurück. Als neuer Verwaltungsratspräsident wurde Peter

Bühlmann gewählt, früherer CEO der NAB. Hans Rudolf Wyss scheidet

nach Erreichen der maximalen Amtsdauer aus dem Verwaltungsrat aus.

Neu gewählt wurden mit Dr. Christian Brönnimann aus Hertenstein, Dr.

Corinne Mühlebach aus Würenlingen und Rudolf Vogt aus Aarau drei im

Kanton Aargau erfolgreiche, gut vernetzte Persönlichkeiten.



Anlässlich der Generalversammlung der NAB vom 23. Mai 2019 übergab

der langjährige Verwaltungsratspräsident Josef Meier das Zepter an

den bisherigen Vizepräsidenten.



Peter Bühlmann hat die Bank von 2007 bis 2016 als CEO erfolgreich

geleitet. Per 1.1.2017 wurde Peter Bühlmann als Vizepräsident in den

Verwaltungsrat gewählt mit dem Ziel, dass er nach Ablauf der

Karenzfrist ("cooling off") das VR-Präsidium übernehmen wird.

Aufgrund der weitsichtig geplanten Stabsübergabe hat sich Peter

Bühlmann in den vergangen zwei Jahren umfassend auf seine Aufgabe

vorbereitet und ist auch mit allen strategischen Themen der Bank

vertraut. Er verfügt über eine mehr als 40-jährige Erfahrung in der

Bankbranche, kennt alle Facetten der Finanzwelt und ist im Kanton

Aargau ausgezeichnet vernetzt.



Austritte



Josef Meier trat 2003 in den Verwaltungsrat ein und wurde 2008 zu

dessen Präsidenten gewählt. Der langjährige Verwaltungsratspräsident

hat die erfolgreiche strategische Ausrichtung der Bank in den letzten

sechzehn Jahren mitgeprägt. Zuvor stand Josef Meier der NAB von 1996

bis 2002 erfolgreich als CEO vor. Als Präsident der

NAB-Kulturstiftung ist er seit vielen Jahren ein grosser Förderer des

aargauischen Kulturschaffens und sammelt auch privat Kunst. Zudem

hält er zahlreiche Mandate als Stiftungsrat und Verwaltungsrat, unter

anderem ist er Stiftungsrat bei der Rega und Mitglied des

Verwaltungsrates der Elektrizitätswerke Wettingen.



Hans Rudolf Wyss trat 2004 in den Verwaltungsrat ein. Dem

erfolgreichen Vollblutunter-nehmer war das Firmenkundengeschäft stets

ein grosses Anliegen. Der NAB-Verwaltungsrat profitierte von seinen

Kompetenzen in den Bereichen Bau und Immobilen sowie im

Gesund-heitswesen. Hans Rudolf Wyss ist Inhaber und CEO der Wyss

Holding AG in Brugg und Verwaltungsratspräsident der Bad Schinznach

AG. Als langjähriger Präsident des Beirates Brugg wird Hans Rudolf

Wyss weiterhin ein engagierter Vertreter der Bank in der Region Brugg

bleiben.



Eintritte



Der 52-jährige Physiker und Unternehmer Dr. Christian Brönnimann

forschte und arbeitete rund 15 Jahre am Paul Scherrer Institut (PSI)

in Villigen, bevor er 2006 die Firma Dectris AG als Spin-off des PSI

gründete. Seither steht er der weltweit führenden Hightech-Firma aus

Baden als Verwaltungsratspräsident und CEO vor. Der renommierte und

erfolgreiche Unternehmer gewann viele Auszeichnungen, darunter den

Swiss Economic Award, den Aargauer Unternehmerpreis und 2018 wurde er

zum EY Entrepreneur of the Year gewählt. Zudem ist Brönnimann seit

2015 Mitglied des Verwaltungsrats der «Park Innovaare AG». Der Vater

von vier Kindern wohnt mit seiner Frau in Hertenstein bei Baden.



Dr. Corinne Mühlebach ist Betriebswirtschafterin und studierte an

der Universität St. Gallen. Sie spezialisierte sich auf KMU und

insbesondere auf Familienunternehmen. An der Fachhochschule

Nordwestschweiz unterrichtet sie am Institut für Finanzmanagement

Strategisches Marketing, Management und Ökologie. Im Rahmen ihrer

Lehr- und Forschungstätigkeit beschäftigt sich die Aargauerin

intensiv mit Innovation und Wachstum. Dr. Corinne Mühlebach ist

Mitinhaberin und Geschäftsführerin der Mühlebach AG in Würenlingen.

Die 43-jährige Unternehmerin gibt ihr Wissen an Vorträgen weiter, ist

Präsidentin des Verbands der Getreidesammelstellen der Schweiz (VGS)

und wohnt in Würenlingen. Der Fürsprecher und dipl. Treuhandexperte



Rudolf Vogt blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück. 1996

wurde er Mitglied der Geschäftsleitung von BDO und

Niederlassungsleiter der BDO Aarau. Der Regionaldirektor war

Präsident der Partnergemeinschaft und Verwaltungs-ratspräsident der

BDO AG. Seit Anfang Jahr gibt der 62-jährige seine langjährige

Expertise als Unternehmensberater weiter. Als Verwaltungs- und

Stiftungsrat von sozialen, musikalischen und sportlichen

Organisationen setzt sich Rudolf Vogt stark für die

Nachwuchsförderung ein. Er engagiert sich zudem als Verwaltungsrat

des FC Aarau und ist Präsident des Beirates der Region Aarau der NAB.

Der aktive und passive Sportfan ist verheiratet, hat zwei erwachsene

Söhne und lebt in Aarau.



Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der NAB danken Josef Meier und

Hans Rudolf Wyss für ihr langjähriges, erfolgreiches und grosses

Engagement und freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Dr. Christian

Brönnimann, Dr. Corinne Mühlemann und Rudolf Vogt.



Der NAB Verwaltungsrat Der 10-köpfige Verwaltungsrat der NAB setzt

sich per 23. Mai 2019 wie folgt zusammen: Peter Bühlmann (Präsident),

Prof. Dr. Andreas Binder (Vizepräsident), Erwin Baumgartner, Dr.

Christian Brönnimann, Thomas Grotzer, André Helfenstein, Dr. Daniel

Hunziker, Dr. Corinne Mühlebach, Rudolf Vogt, Martin Werfeli.



