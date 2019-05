BERLIN (Dow Jones)--Der amerikanische Außenminister Mike Pompeo wird nächsten Freitag sein Anfang Mai verschobenes Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem deutschen Außenminister Heiko Maas (SPD) nachholen. Bei dem Treffen mittags im Kanzleramt werden Merkel und Pompeo die bilateralen Beziehungen der beiden Länder und aktuelle internationale Fragen besprechen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz.

Am 7. Mai hatte Pompeo wenige Stunden vor dem geplanten Treffen mit Merkel seinen Besuch in Berlin überraschend abgesagt. Aufgrung "dringender Angelegenheiten" war Pompeo an dem Tag in den Irak geflogen. Kurz nach dem nun geplanten Treffen mit Pompeo wird Merkel nächsten Freitag auch den stellvertretenden Staatspräsidenten der Volksrepublik China, Wang Quishan, im Bundeskanzleramt empfangen.

