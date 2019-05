Die Daimler-Aktie hat in den letzten Wochen massiv an Wert verloren. Ein Teil geht zwar auf eine üppige Dividendenausschüttung zurück, doch insgesamt war die Entwicklung sehr enttäuschend. Mittlerweile ist der Autobauer aber so günstig bewertet, dass ein Einstieg auf der Long-Seite, auch mit Faktor, sinnvoll erscheint.

