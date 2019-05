Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Koenig & Bauer nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 59,10 Euro belassen. Finanzchef Mathias Dähn habe eine starke Vorstellung abgegeben, schrieb Analyst Alexander O'Donoghue in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei sei klar geworden, dass der Druckmaschinenhersteller sein Wachstum nun zuversichtlicher sieht./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2019 / 10:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-05-24/12:57

ISIN: DE0007193500