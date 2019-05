Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stabilus nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Finanzchef Mark Wilhelms habe eine ausgewogene Präsentation gehalten, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe sein starkes Vertrauen in strukturelle Wachstumstrends geäußert, aber auch die derzeitige Schwäche in der Automobilindustrie eingeräumt./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2019 / 10:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-05-24/13:00

ISIN: LU1066226637