BEIJING/SEATTLE (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Co. Ltd. entwickelt neben Elektroautos und E-Bussen auch Elektrofahrzeuge wie E-Trucks für die kommerzielle Nutzung. Nun haben die Chinesen den ersten Elektro-Truck der Klasse 8 an den Auftraggeber Recology in Seattle ausgeliefert. Der...

Den vollständigen Artikel lesen ...