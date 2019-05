Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) ist im Anschluss an eine kurzzeitige Korrektur erneut gestiegen, so die Analysten der Helaba.Damit bleibe das technische Bild konstruktiv. Hervorzuheben seien intakte Kaufsignale, der stabile ADX sowie das positive und steigende Kursmomentum. Vor diesem Hintergrund erscheinen weitere Gewinne möglich, so die Analysten der Helaba. Der erste Widerstand zeige sich am unlängst markierten Kontrakthoch bei 167,43. Kurse darüber würden Potenzial bis 168,12 und 168,42 eröffnen. Das Mitte 2016 markierte Allzeithoch liege bei 168,86. Erste Unterstützungen seien bei 166,33 und um 166,00 zu finden. (24.05.2019/alc/a/a) ...

