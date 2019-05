Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Mitten in die steigende Nachfrage nach Green Bonds platzierten die Niederlande am Dienstag erstmals eine nachhaltige Anleihe (ISIN NL0013552060/ WKN A2R2S4), so die Börse Stuttgart.Damit emittiere nun zum ersten Mal ein Staat mit Triple-A-Rating eine grüne Anleihe. Die Niederländer hätten für diesen ersten Green Bond bei einem Volumen von 6 Milliarden Euro eine Laufzeit von 20 Jahren angesetzt. Im Zuge dieser Emission seien die Niederlande nun zweitgrößter staatlicher Emittent von nachhaltigen Anleihen. ...

