Am Donnerstag, 23. Mai, fand die Hauptversammlung (HV) der Deutschen Bank statt. Damit notieren die Papiere des Bankhauses am Freitag mit einem Dividendenabschlag. Der Aktienkurs markierte am Freitagmorgen auf einem historischen Tief. Von einer schnellen Trendwende ist nicht auszugehen - Anleger sollten Vorsicht walten lassen. Was Investoren...

